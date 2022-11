Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Diebstahlstat gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Eine gewaltsam geöffnete Kasse in einem Supermarkt in der Schopperstraße meldete am Samstag (26.11.2022) eine Zeugin der Greizer Polizei. Offenbar nutzte ein bislang unbekannter Täter gegen 17:50 Uhr den Moment aus, als die betreffende Kasse nicht besetzt war und brach diese gewaltsam auf. Anschließend entnahm er einen 4-stelligen Geldbetrag und verließ den Markt in unbekannte Richtung. Die Kripo Gera ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Nach derzeit vorliegende Erkenntnissen liegt folgende Beschreibung des Täters vor: männlich, ca. 25-30 Jahre, ausländischer Phänotyp. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

