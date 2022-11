LPI-G: Katalysatoren gestohlen

Gera (ots) - Gera: Den Einbruch in ihre Bodenkammer meldete eine 74-jährige Geraerin am vergangenem Wochenende (24.11.2022) der Polizei. Der Dieb, welcher sich Zugang zum Dachboden des Mehrfamilienhauses in der Laasender Straße verschaffte hatte es dabei offensichtlich auf Weihnachtsdekoration abgesehen. Zwei Schwibbögen im Wert von mehreren Hundert Euro sowie diverse CD schnappte sich der Dieb und entkam unerkannt. Die Tatzeit selbst lässt sich derzeit nicht konkret ...

