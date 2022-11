Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei nahm am Sonntag (27.11.2022) die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 28-jährigen Mannes auf. Nach derzeitigen Erkenntissen kam es kurz vor 03:00 Uhr in einer Bar auf dem Museumsplatz zur verbalen Streitigkeit zwischen dem Geschädigten und 3 weiteren Personen. Diese Auseinandersetzung endete schließlich mit dem körperlichen Angriff auf den 28-Jährigen, welcher leicht verletzt wurde. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen vor Ort stellte sich heraus, dass gegen den 28-Jährigen mehrere Haftbefehle vorlagen, so dass er zur Dienststelle verbracht wurde. Die jeweiligen Angreifer konnten unerkannt flüchten. Die Geraer Polizei (0365 / 829-0) sucht nach Zeugen, die Hinweise zu diesen geben können. (RK)

