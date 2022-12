POL-BI: Ladendieb zu dick angezogen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Ein junger Bielefelder verscheuchte am Dienstag, 06.12.2022 einen Einbrecher, der bereits die Eingangstür beschädigt hatte. An einem Mehrfamilienhaus an der Webereistraße führten Handwerker am Vormittag laute Arbeiten durch und die Haustür stand auf. Gegen 10:55 Uhr nutzte ein Einbrecher diese Situation und schlug an einer Wohnungstür eine Scheibe ein. Der anwesende junge ...

mehr