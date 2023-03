Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 11/12.03.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta/Langförden -Verkehrsunfallflucht-

Am Sa., 11.03.2023, gg. 10.50 h befuhr ein 64-jähriger aus Oldenburg mit seinem schwarzen Pkw Citroen die B 69 von Schneiderkrug in Rtg. Vechta. In Höhe Langförden-Nord/ Fa.For Farmers kam ihm in einer langgezogenen Kurve auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegen, so dass es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt in Rtg. Schneiderkrug/Oldenburg. Evtl. handelte es sich hierbei um einen Pkw BMW mit HB- Kennzeichen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht -

Am 10.03.2023, zwischen 19:30 und 21:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Landgasthauses Wigger, Overbergstraße 4, in 49429 Visbek, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten PKW Dacia und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter der Tel. Nr.: 04441/943-0 zu melden.

Vechta -Verkehrsunfallflucht

Am 10.03.2023; 17:00 - 17:30 Uhr kam es in Vechta, auf dem hinteren Parkplatz des Tedi-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hierbei einen geparkten weißen BMW und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Visbek - Diebstahl eines Verkehrsschildes

Am Samstag, den 11.03.2023, um 22:19 Uhr, wird durch einen aufmerksamen Mitbürger der Diebstahl eines Geschwindigkeitsbegrenzungsschildes in der Hauptstraße festgestellt. Die beiden Täter flüchteten zunächst mit einem Pkw in Richtung Wildeshausen. Dort konnten sie schließlich durch die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Das Verkehrsschild konnte im Pkw aufgefunden werden. Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 12.03.2023, gegen 00:15 Uhr, befuhr ein 34-jähriger aus Lohne mit seinem Pkw die Meyerhofstraße in Richtung Neuer Markt. Dieser fällt den eingesetzten Beamten aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Er wurde schließlich im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 34-jährige unter dem Einfluss von Alkohol steht. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

