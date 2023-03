Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 11./12.03.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe - Sachbeschädigung an KFZ

Am Samstag, den 11. März 2023, zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte unbekannte Person in der St.-Martin-Straße in Friesoythe einen PKW. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-9316-0 entgegen.

