Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 11.03.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Angeschossene Katze

Am Donnerstag, 09.03.2023, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr wurde in Bakum im möglichen Umfeld der Sachsenstraße eine 2-jährige, schwarz/weiße Katze vermutlich angeschossen und dadurch verletzt. Bei einer Untersuchung in einer Tierklinik wurde festgestellt, dass die Verletzung von Schrot verursacht wurde. Hinweise zu diesem Vorfall bitte an die Polizei in Vechta -04441/9430-

Neuenkirchen/Vörden - Führen eines PKW unter Beeinflussung berauschender Substanzen

Am Freitag, dem 10.03.2023, wurde gegen 14:15 Uhr durch Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle bei einem 25-jährigen aus Neuenkirchen-Vörden in der Straße Hörsten in Neuenkirchen-Vörden durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass er beim Führen seines PKW unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Neuenkirchen/Vörden - Verkehrsunfall

Am Freitag dem 10.03.2023 gegen 20:55 Uhr, befuhr ein 25-jährige aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem PKW die Hinnenkamper Straße in Fahrtrichtung Damme. Dort kam er auf schneebedeckter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde hierbei leicht verletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Freitag, 10.03.2023, um 22.15 Uhr, befuhr ein 55-jähriger aus Osnabrück mit seinem PKW die Vechtaer Straße in Richtung Goldenstedt. Dort kam er auf schneebedeckter Fahrbahn während eines Überholvorganges nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer und sein 50-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Am PKW entstand Schaden in Höhe von 10000 Euro.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 10.03.2023, gegen 21:40 Uhr befuhr ein Unbekannter den Haselmausweg in Fahrtrichtung Einen. Kurz nach der Kreuzung zum Hasenbrink geriet er bei winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem städtischen Mülleimer der dortigen Bushaltestelle zusammen. Später entfernte sich der Unfallfahrer mit seinem PKW unerkannt von der Unfallstelle. Zuvor ist der mutmaßliche PKW BMW durch eine vorbeifahrende Zeugin am Unfallort abgestellt gesehen worden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter der Rufnummer 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Freitag, den 10.03.2023, gegen 23:10 Uhr, befuhr ein 21-jähriger aus Dinklage mit seinem PKW die Bahler Straße in Fahrtrichtung Carum. Auf winterglatter Fahrbahn kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß dort gegen einen Straßenbaum und kam letztendlich auf einer gegenüberliegenden Ackerfläche zum Stehen. Durch den Unfall wurde der 21-jährige leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter der Wirkung von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Gegen den 21-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen.

Damme - versuchter Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 08.03.2023 bis Freitag, 10.03.2023 kam es in Damme in dem Neubaugebiet "Westring" zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen, noch unbewohnten, Neubau. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst über eine provisorische Bautür gewaltsam Zutritt in die Garage, ehe sie vergeblich versuchten eine Brandschutztür aufzuhebeln. Die Täter ließen aus bislang unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme unter 05491/999360 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Freitag, den 10.03.2023, gegen 18:30 Uhr, befuhr eine 26-jährige Lohnerin mit ihrem PKW die Lembrucher Straße in Damme, als sie im Kurvenbereich aufgrund von Schnee und Glätte die Kontrolle über ihren PKW verlor und in den Gegenverkehr geriet. Hier stieß sie frontal mit einem 63-jährigen Dammer und dessen Beifahrer zusammen, die die Lembrucher Straße mit ihrem PKW in entgegengesetzter Richtung befuhren. Der 63-jährige Dammer wurde durch den Unfall schwer verletzt. 5 weitere Mitfahrer in den beteiligten Fahrzeugen erlitten leichte Verletzungen.

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta