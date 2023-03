Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 10.03./11.03.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- versuchter Einbruchdiebstahl-

In der Zeit von 08.03.23, 18:30h bis 09.03.23,15:30h, versuchten bislang unbekannte Täter über eine Dachkuppel in das Hallenbad Barßel, Westmarkstraße, einzubrechen. Die Dachkuppel wurde hierbei beschädigt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (04499-922200) oder der Polizei Friesoythe (04491-93160) in Verbindung zu setzen

