Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Sommerreifen gestohlen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 8. März 2023, 16.00 Uhr und Donnerstag, 9. März 2023, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person vier Sommerreifen auf Alufelgen aus einem Carport in der Königsberger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines Pedelec

Am Mittwoch, 8. März 2023, zwischen 13.20 Uhr und 13.20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec, welches vor einem Verbrauchermarkt an der Osnabrücker Straße verschlossen stand. Es handelte sich hierbei um ein grau/schwarzes E-Bike der Marke Manufaktur, Typ Hollywood Boulevard mit 8 Gängen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Einbruch in Rohbau

Im Zeitraum von Mittwoch, 8. März 2023, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 9. März 2023, 11.30 Uhr verschafften sich unbekannte Personen über ein Fenster Zugang in ein Wohnhaus an der Anselmagasse. Aus dem Inneren des Rohbaus wurde ein Starkstromkabel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Visbek - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Von Mittwoch, 8. März 2023, 20.30 Uhr bis Donnerstag, 9. März 2023, 12.00 Uhr verschafften sich unbekannte Personen im Visbeker Damm Zugang zum Tank eines abgestellten Lkw des Herstellers MAN und entwendeten ca. 250 Liter Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 4445-95047-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung einer Fensterscheibe

Am Donnerstag, 9. März 2023, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 12.20 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Loher Straße auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier schlugen sie mittels eines Steines eine Fensterscheibe ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 9. März 2023, 15.00 Uhr befuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Bakum die Krimpenforter Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 47-Jährige konnte lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen. Da er seinen Wohnsitz seit 2017 in Deutschland hat, hatte die Fahrerlaubnis ihre Gültigkeit verloren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Drogen

Am Donnerstag, 9. März 2023, um 21.30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Autofahrer auf der Korkenstraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Ein Drogentest fiel positiv aus. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 8. März 2023, um 7.40 Uhr wollte eine 51-jährige Autofahrerin aus Vechta von einer Hofeinfahrt auf den Visbeker Damm zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden 16-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta. Durch den Unfall stürzte die Fahrradfahrerin und wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell