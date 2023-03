Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Lohne - Schwerer Verkehrsunfall

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.03.2023) ereignete sich in Lohne (Landkreis Vechta) ein schwerer Verkehrsunfall. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 15.00 Uhr eine 20-Jährige aus Lohne mit ihrem Pkw die Dinklager Straße in Richtung Autobahn A 1. Hier kam sie in Höhe des Fladderwegs ausgangs einer Rechtskurve mit ihrem Pkw auf die linke Fahrbahnhälfte und stieß frontal mit einem Lkw zusammen, der von einem 34-jährigen Lohner in Gegenrichtung geführt wurde. Anschließend wurde der zertrümmerte Pkw der 19-Jährigen nach rechts in den Seitengraben geschleudert. Die 19-Jährige war in ihrem Pkw eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Lohne und Brockdorf mussten sie aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Bremer Klinik geflogen. Auch der beteiligte Lkw wurde sehr stark beschädigt. Die Dinklager Straße ist aktuell aufgrund von Bergungsarbeiten noch gesperrt.

