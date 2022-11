Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere beschädigte Außenspiegel

Jena (ots)

Am Freitagmorgen, den 25.11.2022 wurde die Polizei in Jena über einen abgetretenen Außenspiegel von einem Pkw Ford in der Talstraße in Jena informiert. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass an mindestens vier weiteren abgestellten Fahrzeugen in der Talstraße die linken Außenspiegel durch den oder die unbekannten Täter beschädigt wurden. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Wer hat in der Nacht zuvor im Bereich der Talstraße verdächtige Person/en wahrgenommen? Hinweise zur Tat nimmt die Jenaer Polizei unter der Rufnummer 03641-810 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell