Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weihnachtliche Verkaufsstände angegriffen

Weimar (ots)

Samstagmorgen zwischen 01:45 Uhr und 02:00 Uhr machte sich ein unbekannter Dieb gleich an zwei Verkaufsständen auf dem Weimarer Weihnachtsmarkt zu schaffen. An dem ersten Stand verursachte der Täter nur Sachschaden, indem er die Holzverkleidung abriss, um vermutlich Einsicht in das Innere nehmen zu können. Bei der weiteren Hütte in der Schillerstraße entwendete er eine Geldkassette. Nachdem der Täter das darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe entnommen hatte, ließ er die Geldkassette zurück. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell