Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glück im Unglück

Weimar (ots)

Einen wahrlich gütigen Schutzengel hatte eine 38-jährige Dacia-Fahrerin am Samstagmorgen. Die Frau befuhr die Landstraße von Weimar in Richtung Ramsla, als sie auf Höhe der Einmündung nach Ettersburg in der Rechtskurve ins Schleudern geriet. Sodann kam sie nach links von der Fahrbahn ab, rutsche einen kleinen Abhang herunter und Überschlug sich einmal auf dem angrenzenden Feld. Die Fahrzeugführerin konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb zum Glück unverletzt. Ihr Fahrzeug hingegen erlitt wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von über 5000 EUR und musste abgeschleppt werden. Als Unfallursache kommt überhöhte Geschwindigkeit in Betracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell