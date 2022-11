LPI-J: Während Waldbesuch, Auto aufgebrochen

Bad Klosterlausnitz (ots) - In der Nach von Freitag zu Samstag drangen derzeit unbekannte Personen gewaltsam in ein Lager der Moritzklinik in Bad Klosterlausnitz ein. Dort wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet und unter anderem das Lager für die hauseigenen Fahrräder betreten. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland bitte in diesem Zusammenhang etwaige Zeugen, welche zur Tatzeit im Bereich Bahnhofstraße in Bad ...

