LPI-J: Einbruch in ein Gasthaus

Kleinebersdorf (ots) - Am Nachmittag des 25.11.2022 rangierte ein 55-jähriger mit seinem Sattelzuggespann in der Ortslage Kleinebersdorf und beschädigte hierbei die Toreinfahrt zu einem Privatgrundstück. Hierbei wurde das Hoftor im Wert von 5.000,-EUR. Der Lkw-Fahrer verlies in der Folge pflichtwidrig den Unfallort und setzte seine Fahrt in Richtung Autobahn A 9 fort. Ein Zeuge verfolgte den Lkw und konnte diesen in ...

mehr