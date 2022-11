Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 25.11.2022 bis 27.11.2022

Kriminalitätslage

Im Zeitraum vom 02.11.2022, 21:00 Uhr zum 25.11.2022, 11:30 Uhr kam es in der Ortslage Eckolstädt, speziell in einem Wohnhaus Darnstedter Straße, zu einem Kellereinbruch. Hier wurde durch den oder die unbekannten Täter in einem Kellerbereich die Kellertür eines Hausbewohners aufgebrochen und hier anschließend Weihnachtsdekoration im Wert von insgesamt etwa 150 Euro entwendet. Hinweise auf Tat oder Täterschaft bitte an die Polizei Apolda.

Verkehrslage

Am 25.11.2022 ereignete sich gegen 11:10 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Robert- Koch- Straße und Busbahnhof in Apolda. Hierbei befuhr die 82-jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo mit ihrem Fahrzeug zur Unfallzeit die Robert- Koch- Straße in Richtung Bernhardstraße und gleichzeitig die 44-jährige Fahrerin eines Pkw Ford mit ihrem Fahrzeug die Robert- Koch- Straße aus Richtung Buttstädter Straße kommend in Richtung Bernhardstraße. An der Kreuzung Robert- Koch- Straße/ Am Busbahnhof beabsichtigte die Fahrerin des VW von einem Parkplatz kommend nach links auf die Robert- Koch- Straße einzubiegen und übersah hierbei die vorfahrtberechtigte Fahrerin des Ford. Es kam zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt etwa 1500 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 25.11.2022 gegen 15:00 Uhr in der Straße Alexander- Puschkin- Platz in Apolda. Hier beabsichtige der 74-jährige Fahrer eines Pkw Opel Astra sein hier geparktes Fahrzeug zu starten und löste in dieser Absicht bereits die Handbremse. Der Pkw rollte jedoch noch vor dem Starten bergab in Richtung eines Wohnhauses am Alexander-Puschkin-Platz. Beim Rollen versuchte der Halter noch seinen Pkw zu starten, damit hierdurch die Servolenkung eine Lenkkraftunterstützung bekommt. Dies gelang ihm jedoch nicht und der Fahrer rollte mit seinem Pkw weiter gegen einen Fahrradständer und ein Wohnhaus. Durch den Unfall wurden die Wohnhausfassade und der Fahrradständer beschädigt und auch am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 9000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Am 25.11.2022 konnte gegen 19:40 Uhr der 32-jährige Fahrer eines E-Scooter durch die Polizei im Bereich der Herressener Promenade gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hier stellte sich heraus, dass der Fahrer mit 1,18 Promille im Stadtgebiet Apolda unterwegs war. Gegen den Fahrer folgte eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Eine Unfallflucht ereignete sich am 26.11.2022 gegen 19:30 Uhr in der Straße des Friedens in Apolda. Hier parkte zur Unfallzeit die 63-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke aus und kollidierte hierbei mit dem rechten Heck gegen einen hier geparkten Pkw Mercedes. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die Fahrerin pflichtwidrig von der Unfallstelle, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden. Gegen die Fahrerin wurde ein Verfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell