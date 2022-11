Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Klosterlausnitz (ots)

Am Freitagmorgen fuhr ein 21-Jähriger mit seinem grauen Pkw Citroen die Landstraße 10702 von Trotz in Richtung Bad Klosterlausnitz. Mittig der langen Gerade zwischen der Autobahnauffahrt Zur Autobahn A9 und der Gaststätte Zu den grauen Ziegenböcken wurde der 21-Jährige von einem roten Fahrzeug überholt. Dieses Fahrzeug scherte vor dem Pkw Citroen derart nah ein, dass dieser geschnitten wurde, ausweichen musste und so die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Der junge Mann verunfallte schließlich im Straßengraben, blieb glücklicherweise jedoch unverletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im Zeitraum am 25.11.2022 von 07:00 Uhr bis 07:10 Uhr auf der Landstraße 1070 zwischen Trotz und der Autobahnanschlussstelle Bad Klosterlausnitz Wahrnehmungen zu dem beschriebenen Unfall hatten. Zeugen melden sich bitte unter 036428-640 bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland. Explizit wird hier ein Lkw- Fahrer gesucht, welcher auch nach dem Unfall vor Ort anhielt. Diese kann vermutlich sachdienliche Hinweise geben.

