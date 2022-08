Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch beim Campingplatz Beversee

Sassenburg / Dannenbüttel (ots)

In der Nacht von Freitag, 05.August, auf Samstag, 06.August, drangen bisher unbekannte Personen in das Gebäude der Anmeldung zum Campingplatz Beversee ein. Nachdem vermutlich in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 09:00 Uhr die Eingangstür aufgebrochen wurde, durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Der Schaden an der Tür dürfte hierbei höher als das Diebesgut sein. Wer zur genannten Zeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat, melde sich bitte bei der Polizei Weyhausen unter der Rufnummer 05362/94798-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell