Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche in die Gaststätte und das Verwaltungsgebäude beim Campingplatz Waldesruh

Wilsche (ots)

In der Nacht von Freitag, 05.August auf Samstag, 06.August, wurde in das Verwaltungs- und Gaststättengebäude auf dem Campingplatz Waldesruh eingebrochen. Vermutlich in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 06:30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zum Verwaltungsgebäude mit angrenzender Gaststätte, indem jeweils die Zugangstüren aufgebrochen wurden. In den Objekten hatten es die Täter dann auf Bargeld abgesehen. Der Gesamtschaden an den Objekten sowie dem Diebesgut liegt bei ca. 5.000EUR. Wer in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat, melde sich bitte bei der Polizei Gifhorn unter der Rufnummer 05371/980-0.

