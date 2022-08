POL-GF: Zeugen nach Unfall mit verletztem Kind gesucht

Warmse (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags kam es in der Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebes in Warmse zu einem Brand. Das Feuer wurde zunächst durch den Eigentümer und abschließend durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Die Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache noch am Ort aufgenommen, der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen inzwischen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der ...

