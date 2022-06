POL-MS: Zeuge verfolgt Fahrraddieb - 35-Jähriger mit Haftbefehl gesucht

Münster (ots) - Ein Zeuge hat am Donnerstagmorgen (2.6., 1:45 Uhr) in einem Geschäft an der Klosterstraße einen Einbrecher entdeckt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Der Unbekannte öffnete zunächst die Eingangstür gewaltsam und suchte in den Räumen nach Wertvollem. Als er den Zeugen sah, flüchtete der Dieb in Richtung Engelenschanzenpark. Der Einbrecher war mit einer roten Jacke und einer Jeans ...

