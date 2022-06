POL-MS: Einbrecher in Geschäft entdeckt - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Vier bislang unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen (2.6., 3:50 Uhr) an der Promenade einen 30-Jährigen ausgeraubt. Der Münsteraner war mit seinem Fahrrad auf der Promenade in Richtung Hörsterstraße unterwegs. An der Kreuzung musste er an einer roten Ampel anhalten. Die vier Männer sollen ihn dort zunächst angesprochen und dann vom Fahrrad geschubst haben. Auf dem Boden liegend sollen ...

