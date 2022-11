Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weihnachtsbaum gestohlen

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein Unbekannter einen Weihnachtsbaum vom Goetheplatz. Den vom Verkaufsstand gestohlenen Baum warf der Täter anschließend in eine Mülltonne in der Bonhoefferstraße. Durch die Polizei konnte der Baum am Freitagmorgen festgestellt und seinem Eigentümer im Nachgang übergeben werden.

