Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Busfahrerin bei Streit mit Glasflasche im Gesicht verletzt

Heidelberg (ots)

Gegen 18.20 Uhr kam es an der Bushaltestelle in der Kaiserstraße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen einem weiblichen Fahrgast und der 73-jährigen Busfahrerin. Im weiteren Verlauf wurde die Busfahrerin von der 26-jährigen Angreiferin mit einer abgebrochenen Glasflasche im Gesicht verletzt. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Angreiferin, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

