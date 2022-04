Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: LKW touchiert Radfahrerin - schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr touchierte ein 35-jähriger LKW-Fahrer in der Speyrer Straße eine 56-jährige Radfahrerin, wodurch diese stürzte und sich schwer verletzte. Beide waren in Fahrtrichtung Schwetzingen unterwegs, als der LKW-Fahrer auf Höhe der Straße Langer Anger zu nah an der 56-Jährigen vorbeifuhr und diese zu Fall brachte. Sie musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

