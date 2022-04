Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet, ereignete sich am Donnerstagabend, um 20.30 Uhr, auf der Untermühlaustraße in Mannheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem der 29-jährige Fahrer in seinem Pkw BMW eingeklemmt und durch die Feuerwehr geborgen werden musste. Der verletzte Fahrer wurde anschließend durch ...

mehr