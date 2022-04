Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Schwerer Verkehrsunfall, eine Person verletzt, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Donnerstagabend, um 20.30 Uhr, auf der Untermühlaustraße in Mannheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem der 29-jährige Fahrer in seinem Pkw BMW eingeklemmt und durch die Feuerwehr geborgen werden musste. Der verletzte Fahrer wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Sachstand verlor der 29-Jährige aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen BMW, prallte gegen parkende Fahrzeuge am Fahrbahnrand, bis er schließlich an einer Hauswand zum Stillstand kam. Hierbei wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt. An dem BMW des 29-jährigen entstand Totalschaden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen übernommen.

