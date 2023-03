Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Jacke

Am Mittwoch, 8. März 2023, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 19.45 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Juttastraße die Winterjacke samt eines in der Jackentasche befindlichen Autoschlüssels eines 65-jährigen Mannes. Er hielt sich zur genannten Zeit in einem dort ansässigen Restaurant auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Von Dienstag, 7. März 2023, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 8. März 2023, 07.30 Uhr begaben sich unbekannte Personen im Haverkamp auf das Firmengelände eines dort ansässigen Möbelhauses. Hier verschafften sie sich Zugang zum Dieseltank eines dort abgestellten Lkw und entwendeten ca. 70 Liter Dieselkraftstoff. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung an Glasfaserkabel / Diebstahl von Baustellenschildern

Von Dienstag, 7. März 2023, 14.00 Uhr bis Mittwoch, 8. März 2023, 7.30 Uhr durchtrennten unbekannte Personen in der Schneiderkruger Straße die Glasfaserleitung auf einer Kabeltrommel. Da die Leitung bereits auf 1000 Meter verlegt worden war, musste nun der Boden entfernt und die Leitung erneut verlegt werden. Weiterhin wurden zwei Baustellenschilder entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 8. März 2023, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr stellte eine 23-jährige Frau ihren schwarzen BMW 220d an der Oyther Straße ab. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte stellte sie Lackschäden am rechten Heck fest. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 25. Februar 2023, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr stellte eine 18-jährige Frau ihren grauen Opel Astra ordnungsgemäß in einer Parklücke auf dem Parkplatz der Zitadelle ab. Als sie zurückkehrte, verließ sie zunächst den Parkplatz, ohne vom Unfallschaden Kenntnis zu nehmen. Erst einige Tage später bemerkte sie Streifspuren und Eindellungen, sowie einen Riss in der Heckschürze des Pkw. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1500,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-9943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell