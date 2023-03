POL-CLP: Pressemeldung aus Emstek

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Emstek- Unfall mit zwei verletzten Personen

Am Mittwoch, 8. März 2023, 12:23 Uhr, kam es in Emstek, B 72, zwischen der BAB-Anschlussstelle "Cloppenburg" und der Abfahrt Emstek-Ost (Ecopark) zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein Ehepaar (beide 82 Jahre alt) mit ihrem Pkw die B72, aus Fahrtrichtung Autobahn kommend, in Fahrtrichtung Cloppenburg. Zwischen den o.g. Anschlussstellen geriet der 82-Jährige, aus bislang ungeklärter Ursache, mit seinem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr und touchierte dort ein Lkw-Anhängergespann, welches von einem 53-Jährigen Mann aus Quakenbrück gefahren wurde. Durch die Kollision mit dem Lkw geriet der Pkw des älteren Paares außer Kontrolle und drifte gegen die Leitplanke, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die 82-Jährige Beifahrerin konnte sich nicht selbständig aus ihrem Fahrzeug befreien, daher rückte die Feuerwehr Emstek mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrkameraden aus, um sie aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Sowohl der 82-jährige Fahrer, als auch seine Ehefrau kamen anschließend verletzt in das Krankenhaus nach Cloppenburg. Am Unfallort waren zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen des DRK Cloppenburg eingesetzt. Die Fahrbahn war durch den Rettungs- und Bergungseinsatz für rund 1 ½ Stunden, zum Teil komplett gesperrt, betroffen war auch die Autobahn 1, wo sich ein Rückstau bildete, der von der Autobahnpolizei abgesichert werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro beziffert.

