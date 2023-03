Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Körperverletzung

Am Dienstag, 7. März 2023, gegen 16.45 Uhr, befand sich ein Jugendlicher auf einem Weg hinter Grundschule in der Fladderburger Straße, als er hier mehreren unbekannten Jugendlichen begegnete, welche ihm in die Hacken traten. Das jugendliche Opfer rannte daraufhin weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel 04494 922620 entgegen.

Scharrel/Saterland - Einbruch in Garage

Zwischen Sonntag, den 5. März 2023, gegen 11.00 Uhr und Dienstag, den 7. März 2023, um 16.00 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in eine Garage an der Hauptstraße ein und entwendeten ein dort abgestelltes graues E-Bike der Marke Pegasus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Friesoythe - Schornsteinbrand

Am Dienstag, den 07. März 2023, gegen 11.35 Uhr kam es in der Heinfelder Straße zu einem Schornsteinbrand. Durch die Brandentdeckerin wurde eine Stichflamme bemerkt, die aus dem Schornstein kam. Eine Überprüfung erfolgte durch die hinzugerufenen Feuerwehren Friesoythe und Altenoythe, die mit sechs Löschfahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort waren. Ein Gebäudeschaden war nicht entstanden.

