Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Unbekannte Person verschafft sich Zugang zu einer Wohnung

Im Zeitraum von Freitag, 17. Februar 2023, 11.00 Uhr bis Freitag, 03. März 2023, 11.15 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person in der Bahnhofstraße Zugang zu einer derzeit unbewohnten Sozialwohnung. Anschließend wurde die Wohnung unberechtigt genutzt. Entwendet wurde nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 6. März 2023, um 17.24 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem gelben Audi mit seitlicher, roter Aufschrift die Große Straße. Hierbei touchierte die Person mit dem Audi einen VW Up, welcher ordnungsgemäß am Seitenrand parkte. Es entstand eine Beschädigung am Spiegel. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

