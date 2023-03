Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Jugendliche belästigt

Am Mittwoch, 1. März 2023, gegen 15.30 Uhr hielt sich eine Jugendliche bei einer Bank im Innenhof einer Schule in der Bahnhofstraße auf. Hier sei ein mutmaßlich betrunkener Jugendlicher an sie herangetreten, hätte ihr Komplimente gemacht und sie im weiteren Verlauf sexuell belästigt. Der unbekannte Jugendliche wurde beschrieben als ca. 17 Jahre alt, mit dunklen, lockigen Haaren und einem deutschen Erscheinungsbild. Außerdem sprach er hochdeutsch ohne Akzent. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jeanshose, einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze ohne Fell, einem blauen Nike Turnbeutel und einer FFP 2 Maske. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Molbergen - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 3. März 2023, 15.30 Uhr und Montag, 6. März 2023, 7.40 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person zwei Baustellenschilder sowie zwei Stahlpfosten von einer Baustelle in der Straße Hellekamp/ Ecke Cloppenburger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Löningen - Diebstahl

Am Donnerstag, 2. März 2023, gegen 19.30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person eine Trikottasche samt Trikotsätze, welche vor einer Wohnungstür in der Langenstraße abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Löningen - Anhänger vom Grundstück entfernt und beschädigt

In der Zeit zwischen Sonntag, 5. März 2023, 18.00 Uhr und Montag, 6. März 2023, 6.34 Uhr entfernte eine bislang unbekannte Person einen Pkw-Anhänger von einem Grundstück in der Clara-Schumann-Straße. Dieser wurde anschließend ca. 100m entfernt beschädigt in einem Graben aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Bühren (Emstek) - Sattelauflieger angegangen

In der Zeit zwischen Sonntag, 5. März 2023, gegen 12.30 Uhr und Montag, 6. März 2023, gegen 6.50 Uhr haben mehrere bislang unbekannte Personen die Planenverdecke von drei Sattelaufliegern angegangen. Aus einem wurde eine Dose Creme entwendet. Bei den anderen beiden Sattelaufliegern konnte bislang kein Diebesgut festgestellt werden. Die Sattelauflieger standen auf einem Autohof in der Sülzbührender Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 3. März 2023, 15.00 Uhr und Montag, 6. März 2023, 7.50 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person eine mobile Toilettenkabine, den Spiegel eines Radladers und die Frontscheibe eines Baggers, welche bei einer Schule in der Ringstraße standen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 6. März 2023, um 19.40 Uhr fuhr ein 20-jähriger Autofahrer auf der Molberger Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Vortest lieferte ein positives Ergebnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 3. März 2023, zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen VW Tiguan, welcher auf einem Parkplatz in der Eisenbahnstraße stand. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Drantum - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten und einer leicht verletzten Person

Am Montag, 6. März 2023, gegen 14.20 Uhr fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Großenkneten auf der Emsteker Straße in Drantum in Richtung Emstek und wollte einen 52-jährigen Autofahrer aus Drantum überholen. Dieser aber wiederum wollte nach links in den Herzog-Erich-Weg abbiegen. Beim Abbiegen kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 21-jährige Autofahrer wurde leicht und seine 18-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 52-jährige Autofahrer aus Drantum wurden ebenfalls schwer verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 1. März 202, 7.00 Uhr und Samstag, 4. März 2023, 15.30 Uhr hatte ein Autofahrer seinen VW Arteon auf einem Parkplatz in der Osterstraße abgestellt. Als er wieder zurückkehrte musste er Beschädigungen durch ein anderes Fahrzeug am Lack hinten links feststellen. Die unbekannte Person hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Alkohol

Am Montag, 6. März 2023, gegen 19.15 Uhr fuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Cappeln auf der Tenstedter Straße in Richtung Kreisverkehr. Dort kam er mit dem Auto zu weit nach links und verlor dann die Kontrolle. Er wurde nach rechts geschleudert und beschädigte dabei eine Hecke und einen Bauzaun. Der Wagen kam schließlich abseits der Fahrbahn zum Stehen. Anschließend entfernte sich der Mann unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge meldete den Unfall der Polizei. Im weiteren Verlauf konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

