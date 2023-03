POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/ Vechta vom 06.03.2023

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldung der PI Cloppenburg/ Vechta vom 06.03.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

49661 Cloppenburg- gefährliche Körperverletzung auf Schulgelände

Am Donnerstag, den 02.03.2023, gegen 19:00 Uhr gerieten mehrere Jugendliche in Cloppenburg auf einem Schulgelände in der Bahnhofstraße aneinander. Hierbei wurden zwei 16- jährige Cloppenburger leicht verletzt. Der Vorfall soll scheinbar mit einem Smartphone videografiert worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

49685 Drantum- Dieseldiebstahl aus Sattelzugmaschine

Von Freitag, 03.März, 14:00 Uhr bis Montag, 06. März, 02:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang auf ein Firmengelände in der Stein-Allee. Auf dem Gelände wird eine Sattelzugmaschine angegangen und ca. 600 Liter Diesel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473-932180) entgegen.

49681 Garrel- Brand einer Industriefritteuse

Am Sonntag 05. März 2023, in der Zeit zwischen von 05:38 Uhr bis 06:45 Uhr kam es in einem Auffangbehälter einer Industriefritteuse im Eichkamp zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es ist kein Personen- bzw. Gebäudeschaden entstanden.

49696 Molbergen- Sachbeschädigung an KFZ

In der Zeit zwischen Freitag, 03. März 2023, 07:00 Uhr und Sonntag, 05. März 2023, 19:44 Uhr beschädigte unbekannte Person den Tankdeckel eines LKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04491-941220 entgegen.

49681 Garrel- Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten

Am Sonntag, 05. März 2023 gegen 11:13 Uhr befuhr eine 35-jährige Autofahrerin aus Bösel die Straße Im Fange. Sie beabsichtigte die Kaiforter Straße geradeaus zu überqueren. Dabei übersieht sie die von links kommende 48- jährige Frau aus Garrel. Es kommt zum Zusammenstoß, infolgedessen der PKW der 48-jährigen Frau gegen einen Baum prallte. Die 48- jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

49632 Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Sonntag, den 05. März gegen 12:10 Uhr befuhr ein 62- jähriger Mann aus Dülmen mit zwei Mitfahrern die Bunner Straße in Essen. An der Einmündung B68 beabsichtigte er nach rechts einzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 33- jähriger Autofahrer aus Lastrup übersah den verkehrsbedingt haltenden PKW, sodass es infolgedessen zum Unfall kam. Durch den Aufprall werden die beiden Mitinsassen des 62- jährigen Mannes aus Dülmen leicht verletzt.

Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Aktuell liegen keine Meldungen vor.

Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

49424 Goldenstedt- Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Von Freitag, 03. März 2023, 18.00 Uhr bis Sonntag, 05. März 2023, 08.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Goldenstedt, Kamillenweg, insgesamt vier amtl. Kfz-Kennzeichen von zwei Lkw und zwei Aufliegern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04445-96722-0) entgegen.

49377 Vechta- Diebstahl einer Handtasche

Am Sonntag 05. März 2023, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 19.50 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Pariser Straße, die Handtasche, samt Inhalt, einer 25-jähriger Frau aus Visbek. Zur genannten Zeit hielt sich die 25-jährige Frau während eines Basketball-Spiels in der Vechtaer Sportarena. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

49377 Vechta - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 05. März 2023, 00.29 Uhr befuhr eine Jugendliche aus Vechta mit einem E-Scooter die Lange Straße in Vechta, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

49377 Vechta- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 05. März 2023, 04.19 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw den Visbeker Damm in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Weiterfahrt wurde untersagt.

