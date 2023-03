Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Die Polizei Lohne sucht nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag (02.03.2023) nach dem Verursacher. Dieser beschädigte zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr in Lohne, Brandstraße, Parkplatz an der Mühle, einen dort abgestellten Pkw VW Polo. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht

Die Polizei Lohne hat gegen eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Steinfeld ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat sie am Freitag (03.03.2023) gegen 13.00 Uhr in Lohne, Brinkstraße, mit ihrem Pkw einen dort abgestellten Pkw beschädigt und anschließend die Unfallstelle verlassen, ohne ihren Pflichten nachzukommen. An den beteiligten Fahrzeugen war jeweils ein Spiegel beschädigt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Die Polizei Lohne sucht nach einem Verkehrsunfall am Samstag, den 04.03.2023 nach dem Verursacher. Dieser beschädigte zwischen 08:03 Uhr und 12:38 Uhr in Lohne, auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße 2, einen dort abgestellten Pkw VW Passat. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-808460) entgegen.

