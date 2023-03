POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 04./05.03.2023

Cloppenburg/Vechta (ots) - Fahren mit gefälschten Kennzeichen, ohne Fahrerlaubnis und unter Drogenbeeinflussung Bakum - Am Freitag, 03.03.2023, wurde gegen 23:10 Uhr durch Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf einem Rasthof an der Harmer Straße festgestellt, dass ein 22-Jähriger aus Cappeln gefälschte Kennzeichen an seinem Pkw befestigt hatte. Im ...

mehr