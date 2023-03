Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 04.03.2023

Fahren mit gefälschten Kennzeichen, ohne Fahrerlaubnis und unter Drogenbeeinflussung

Bakum - Am Freitag, 03.03.2023, wurde gegen 23:10 Uhr durch Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf einem Rasthof an der Harmer Straße festgestellt, dass ein 22-Jähriger aus Cappeln gefälschte Kennzeichen an seinem Pkw befestigt hatte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Weiterhin fanden die Polizeibeamten eine geringe Menge Betäubungsmittel in seinem Pkw. Den 22-Jährigen erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Körperverletzung

Bakum - Am Freitag, 03.03.2023, gegen 21.40 Uhr, kam es in Bakum zu einer Körperverletzung. Zwei Mitarbeiter einer Baufirma aus Ahlen gerieten dabei bezüglich der Arbeitszeit in Streit, so dass letztendlich ein 45-jähriger Mann einem 24-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 24-jährige wurde hierdurch leicht verletzt.

