Lohne - Diebstahl eines Sattelaufliegers

Am Samstag, 25. Februar 2023, gegen 23.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Langweger Straße auf das Gelände einer Kfz-Werkstatt und entwendeten einen dort abgestellten Sattelauflieger des Herstellers Krone. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Baucontainern

Von Mittwoch, 1. März 2023, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 2. März 2023 verschafften sich unbekannte Personen beim Stoppelmarkt Zutritt zu zwei verschlossenen Baucontainern. Entwendet wurden diverse Kabel sowie vier Baustromkästen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Holdorf - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damenfahrrad der Marke Raleigh Dover 8HS, welches verschlossen in der Großen Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Visbek - Falscher Bankmitarbeiter

Am Donnerstag, 2. März 2023, gegen 14.00 Uhr erhielt eine Seniorin zunächst einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Dieser gab vor, dass es sich bei dem zuletzt abgehobenen Geld um Falschgeld handele. Ein weiterer Mitarbeiter würde nun vorbeikommen, das Geld mitnehmen und es überprüfen. Sie könne es dann 10 Minuten später bei ihrer Bank abholen.

Die Frau übergab demnach einer fremden, männlichen Person eine niedrige Summe im vierstelligen Bereich. Als sie dann später bei Ihrer Hausbank das Geld abholen wollte, flog der Schwindel auf.

Der unbekannte Geldabholer wurde beschrieben als ca. 165cm groß, sehr gepflegt mit einer normalen Statur und kurzen schwarzen Haaren. Er hatte einen leichten unbekannten Akzent, zudem trug er eine grüne Weste und eine dunkle Jacke.

Wem ist im Zeitraum von 13.45 Uhr und 14.30 Uhr die beschriebene oder eine andere verdächtige Person in der Straße Broamkamp und der näheren Umgebung aufgefallen?

Möglicherweise ist die Person mit einem Fahrzeug in Nahbereich aufgefallen?

Wem sind verdächtige Umstände in diesem Zusammenhang bekannt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Tipps der Polizei:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde bzw. Institution an, von der die angebliche Person kommt. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Die Bank wird Sie niemals auffordern, Geldbeträge an der Haustür abzugeben.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Lassen Sie Ihren Telefonbucheintrag ändern oder löschen. Die Polizei unterstützt sie dabei: https://www.pd-ol.polizei-nds.de/st artseite/dienststellen/polizeiinspektion_cloppenburg_vechta/praven tion/polizei-bietet-service-fur-seniorinnen-und-senioren-an-116367 .html

Weitere Informationen, Tipps und Hinweise zu Betrügereien finden Sie auf: www.polizei-beratung.de

Landkreis Vechta - Falsche Bankmitarbeiterin erhält Zugriff auf den PC und veranlasst Abbuchung

Am Mittwoch, 1. März 2023, erhielt eine Seniorin aus dem Landkreis Vechta einen Anruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin. Diese gab an, dass es eine unberechtigte Überweisung vom Konto der Frau gegeben habe. Hierfür seien vermutlich Hacker verantwortlich. Im weiteren Verlauf ließ die Frau zu, dass die Betrüger per Fernzugriff Zugang zum Online-Banking erhielten. Hierbei kam es dann zur Abbuchung einer 5-stelligen Summe.

So schützen Sie sich

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

- Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. Legen Sie einfach auf.

- Lassen Sie ihren Telefonbucheintrag ändern oder löschen. Die Polizei unterstützt sie dabei: https://www.pd-ol.polizei-nds.de/st artseite/dienststellen/polizeiinspektion_cloppenburg_vechta/praven tion/polizei-bietet-service-fur-seniorinnen-und-senioren-an-116367 .html

Wenn Sie Opfer wurden

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

- Lassen Sie die Polizei den Rechner überprüfen, um Spuren zu sichern.

- Anschließend lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen.

- Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

- Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 2. März 2023, 11.00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Edewecht die Straße Zum Langenberg, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Bei der Kontrolle wurde ein Atemalkoholgehalt von 1,75 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 2. März 2023, um 17.33 Uhr, fuhr eine 44-jähriger Autofahrerin aus Steinfeld in Schlagenlinien auf der Lehmdener Straße. Dahinterfahrenden, aufmerksamen Zeugen war die auffällige Fahrweise aufgefallen. Diese entschlossen sich, um einen möglichen Unfall zu vermeiden, das Fahrzeug zu überholen und auszubremsen. Sie waren es auch, die die Polizei alarmiert hatten. Als diese eintraf, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,22 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 2. März 2023, gegen 16.10 Uhr, fuhren ein Fahrschulauto und ein Sattelschlepper in dieser Reihenfolge auf der Bakumer Straße stadteinwärts. Als die Fahrschülerin nicht ganz flüssig anfuhr, bemerkte der 26-jährige Sattelschlepperfahrer dies nicht und fuhr auf den Fahrschulwagen auf. Bei dem Unfall wurde der Fahrlehrer leicht verletzt.

