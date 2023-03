Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 03./04.03.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitag, 03.03.2023, gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Cloppenburg auf der Hagenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Jugendliche leicht verletzt wurde. Ein 30jähriger PKW Fahrer aus Cloppenburg wollte mit seinem Fahrzeug von der Bahnhofstraße kommend nach links auf die Hagenstraße abbiegen und übersah dabei eine von rechts kommende 17jährige Radfahrerin aus Cloppenburg. Bei dem Zusammenstoß wurde die Jugendliche leicht verletzt. Löningen/Essen - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitagmorgen, 03.03.2023, gegen 08:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeistation Löningen einen 22jährigen PKW Fahrer aus Löningen auf der Poststraße. Dabei konnte er keine Fahrerlaubnis vorlegen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Am frühen Samstagmorgen, 04.03.2023, um 04:00 Uhr konnte ein weiterer Fahrzeugführer in Essen (Oldb.), Cloppenburger Straße, ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt werden. Der 52jährige Fahrer aus Molbergen war zwar im Besitz eines ausländischen Führerscheins, dieser war jedoch bereits 2012 abgelaufen. Auch in diesem Fall wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Essen - Verkehrsunfallflucht In der Zeit von Donnerstag, 02.03.2023, 16:00 Uhr bis Freitag, 03.03.2023, 09:30 Uhr ereignete sich in Essen (Oldb.) an der August-Meyer-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Gartenmauer beschädigt wurde. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer war ersten Ermittlungen zufolge in Fahrtrichtung Schulstraße unterwegs und dabei mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldb.) unter 05434/924700 entgegen.

