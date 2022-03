Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Katalysator entwendet

Landau (ots)

Durch enorm laute Fahrgeräusche wurde eine 24-Jährige Autofahrerin darauf aufmerksam, dass an ihrem Fahrzeug etwas nicht stimmte. Bei einer genauen Nachschau musste sie feststellen, dass der Katalysator ihres Autos entwendet worden war. Das Auto war in der Tatzeit, am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Albert-Einstein-Straße abgestellt gewesen. Dieser Parkplatz sei gut frequentiert gewesen, deshalb hofft die Polizei nun auf Hinweise zur Tataufklärung. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341/2870 bei der Polizei in Landau melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell