POL-PDLD: Rülzheim - Erste Motorradausfahrt endet nach 50 Metern

Rülzheim (ots)

Gestern Mittag wollte ein 49-jähriger Motorradfahrer das schöne Wetter für eine erste Motorradausfahrt nutzen. Die Fahrt endete jedoch bereits nach etwa 50 Metern an einer Kreuzung in Rülzheim. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Mit einer Fraktur des Schlüsselbeins musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Prüfen Sie vor der ersten Saisonfahrt Ihr Motorrad und bereiten Sie sich mental und körperlich auf die erste Tour vor.

