POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 04.03.2023-05.03.2023

Cloppenburg - Straßenraub

Am Samstag zwischen 06:30 und 06:50 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße im Bereich der dortigen Diskothek zu einem Raub zum Nachteil eines 22-jährigen Cloppenburgers. Mehrere unbekannte Personen schlugen auf das Opfer ein und raubten ihm das Handy. Anschließend flohen die Täter unerkannt vom Tatort. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Straftat nach dem Sprengstoffgesetz

Durch einen lauten Knall wurde eine Streifenbesatzung in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 22:55 Uhr in der Ritterstraße in Cloppenburg auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam. Aus der Gruppe heraus war ein Polenböller gezündet worden, dessen Sprengkraft dafür sorgte, dass die Alarmanlage eines geparkten PKW auf dem Parkplatz des dortigen Ärztehauses auslöste. Als die Beamten die Jugendlichen ansprechen wollten, flüchteten diese in ein nahegelegenes Wohnhaus und versuchten, sich dort zu verstrecken. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 17-Jähriger aus Cloppenburg, konnte gestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Ob der 17-Jährige und seine Freunde auch für die Zündung weiterer Böller in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet Cloppenburg verantwortlich sind, ist Bestandteil der folgenden Ermittlungen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 10:15 Uhr kam es auf der Friesoyther Straße in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Eine 70-jährige Frau aus Cloppenburg querte die Friesoyther Straße von der Inselstraße kommend mit ihrem Nissan. Hierbei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten Audi. Dessen 29-jähriger Fahrer aus Cappeln konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Neben den beiden Fahrzeugführern wurde auch ein 72-jähriger Beifahrer des Nissan leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden an den PKW wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

Essen - Verkehrsunfall

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Samstag gegen 12:10 Uhr auf der B68 Ortsumgehung Essen im Bereich der Kreuzung Cloppenburger Straße/Beverner Straße. Ein 74-Jähriger aus Georgsmarienhütte befuhr mit seinem Ford die Bundesstraße in Richtung Quakenbrück. Ein 76-jähriger Essener befuhr mit seinem Daimler zeitgleich die Beverner Straße von Essen in Richtung Bevern. Im Bereich der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß beider PKW. Beide Fahrzeugführer geben an, dass die Lichtzeichenanlage für sie jeweils Grün angezeigt habe. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Essen unter Telefon 05434/924700 in Verbindung zu setzen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

