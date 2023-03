POL-CLP: Korrekturmeldung zur Suchaktion in Lindern

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfallflucht Die Polizei Lohne sucht nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag (02.03.2023) nach dem Verursacher. Dieser beschädigte zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr in Lohne, Brandstraße, Parkplatz an der Mühle, einen dort abgestellten Pkw VW Polo. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um ...

