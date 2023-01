Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß zwischen VW und Pedelec - 31-jährige Hiddenhauserin verletzt

Enger (ots)

(jd) Ein 31-jähriger Engeraner fuhr am Montag (23.1.), um 7.40 Uhr mit seinem VW auf dem Tongrubenweg in Richtung Herforder Straße. An der dortigen Haltelinie im Einmündungsbereich hielt der Mann zunächst an. Gleichzeitig fuhr eine 31-jährige Hiddenhauserin mit ihrem Pedelec auf einem für den Radverkehr freigegebenen Gehweg linksseitig der Herforder Straße in Richtung Niedermühlenstraße. In dem Moment, als der Engeraner sein Fahrzeug beschleunigte, um nach rechts in die Herforder Straße abzubiegen, befand sich die Pedelec-Fahrerin auf Höhe der Einmündung. Die Frau stieß nahezu ungebremst in die Seite des VWs und schleuderte über die Motorhaube hinweg auf die Fahrbahn. Dabei wurde sie leicht verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um die Frau, ehe die hinzugerufenen Rettungskräfte die 31-Jährige versorgten und sie mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus brachten. Dieses konnte die Hinddenhauserin nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

