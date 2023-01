Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung - Zwei Gruppen junger Erwachsener geraten aneinander

Herford (ots)

(jd) In der Nacht zu Sonntag (22.1.) gerieten insgesamt sieben Personen in einer Herforder Diskothek zunächst verbal aneinander. Als die Diskothek gegen 5.00 Uhr schloss, machten sich die Personen auf den Weg Richtung Bahnhof. Dabei gerieten drei Männer im Alter von 17, 19 und 20 Jahren mit vier Männern im Alter von 22 und drei mal 20 Jahren aus Bielefeld, Schmallenberg und Verl in Streit. Die verbalen Streitigkeiten mündeten schnell in einer Schlägerei. Auch als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort erschienen, schlugen die Männer weiterhin aufeinander ein und ließen erst voneinander ab, als die Beamten die Gruppen trennten. Zwei Rettungswagen wurden ebenfalls hinzugerufen, um die jungen Männer medizinisch zu versorgen. Der 20-jährige Schmallenberger wurde aufgrund seiner Verletzungen zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebraucht. Vor Ort durchgeführte freiwillige Atemalkoholtests ergaben, dass fünf der Männer alkoholisiert waren, bei dem 17-jährigen Bad Oeynhauser wurde hingegen nur eine geringe Menge Alkohol festgestellt. Alle Personen erhielten einen Platzverweis. Da der Verdacht der wechselseitigen Körperverletzung besteht, wurde gegen alle sieben eine Anzeige geschrieben.

