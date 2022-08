Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

Schleiden, B266 Höhe Sauermühle (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 66 jähriger Mann aus Rötgen mit seinem Pkw die B266 in Richtung Einruhr. Zur gleichen Zeit befuhr ein 43-jähriger Mann aus Schleiden, ein 27-jähriger Mann aus Hellenthal, eine 21-jährige Frau aus Schleiden und ein 21-jähriger Mann aus Mechernich (in dieser Reihenfolge) die B266 in entgegengesetzter Richtung. Aus ungeklärter Ursache geriet der 66-jährige Unglücksfahrer mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Der erste entgegenkommende Pkw-Fahrer konnte noch ausweichen, sodass lediglich der Außenspiegel an diesem Fahrzeug beschädigt wurde. Der 27-jährige Mann aus Schleiden und die nachfolgenden Fahrzeuge konnten nicht mehr ausweichen. Es kam zu Frontalzusammenstößen, wobei diese Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall nur 4 Personen leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Mit ihm in seinem Fahrzeug befanden sich seine Tochter, der Ehemann der Tochter und ein Säugling, die vorsorglich ärztlich untersucht wurden aber unverletzt blieben. Drei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

