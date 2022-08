Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Besitzer überrascht fremden Eindringling

Euskirchen (ots)

Als ein Anwohner am Samstagvormittag gegen 8 Uhr auf der Straße An der Vogelrute in sein Auto stieg, stellte er zu seiner Überraschung eine auf der Rücksitzbank sitzende fremde männliche Person fest. Diese hatte sich unberechtigt Zugang zum Pkw verschafft und stieg nach Aufforderung durch den Fahrzeugbesitzer aus dem Pkw aus. Als die Polizei bereits durch den Anwohner verständigt worden war, flüchtete der Dieb zu Fuß. Er kam jedoch nicht weit, da er kurze Zeit später in der Nähe des Bahnhofbereiches durch weitere Polizeikräfte angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Bei dem Täter handelt es sich um einen 36-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet Euskirchen, der bei seiner Flucht unter anderem einen Bargeldschein aus dem Pkw mitgenommen hatte.

