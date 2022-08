Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchte Brandstiftung und versuchter Einbruch

Weilerswist (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 06.30 Uhr, wurde durch den Hausmeister einer Grundschule in Weilerswist ein Feuer an einem Baumstamm auf dem Schulgelände festgestellt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass ein Flügel einer Eingangstüre der Schule aufgehebelt wurde. Es ist noch ungeklärt, ob etwas entwendet wurde.

Ob der aufgehebelte Eingangstüre mit dem Brand des Baumstamms in Zusammenhang steht, ist ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zum Brand und dem Einbruch nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-290 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell