Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Lebensmittel-Discountmarkt

Bad Münstereifel (ots)

In der Nacht zum Sonntag hebelten bislang unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster eines Markendiscounters in Bad Münstereifel, Kölner Str. auf. Von dort gelangten sie in Büro- und Aufenthaltsräume. Der Tresor wurde nicht angegangen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht geklärt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-0 entgegen.

