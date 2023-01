Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter beschädigt VW und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Anwohner der Maasbecker Straße hörten am Sonntag (22.1.) gegen 6.45 Uhr ein lautes Geräusch. Als sie draußen nach der Ursache sahen, stellten sie fest, dass ein VW Touareg und ein damit verbundener Anhänger in die Hecke eines Hauses geschoben waren. Die Anwohner informierten die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf der Maasbecker Straße in Richtung Winterbergstraße. Mutmaßlich aufgrund der Witterungsverhältnisse und des starken Gefälles der Maasbecker Straße verlor der Unbekannte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er in den am Straßenrand geparkten VW, der einem 37-jährigen Vlothoer gehört, und den damit verbundenen Anhänger. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu dem bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

