POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Verkehrsunfall an der Ausfahrt vorm Verbrauchermarkt - Zeugin bitte melden

Herford (ots)

(um) Gestern (19.01.), um 16:15 Uhr, kurz vor dem Sonnenuntergang, touchierte ein weißer SUV einen dunklen Twingo an der Ausfahrt eines Verbrauchermarktes an der Engerstraße. Noch bevor der geschädigte Fahrer aus Herford reagieren konnte, entfernte sich unerlaubt der Fahrer des verursachenden Herforder Wagens vom Parkplatz. Eine Zeugin beobachtete den Wagen und den Verkehrsunfall. In der Aufregung des Vorfalls fehlen Angaben der Zeugin zu den Ermittlungen im hiesigen Verkehrskommissariat. Es wird gebeten, dass sich die Dame einmal mit der Polizei in Verbindung setzt. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

